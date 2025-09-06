Речь идет о Карачаево-Черкесской и Чувашской республиках, а также об Оренбургской области

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило решение о списании долгов по бюджетным кредитам Карачаево-Черкесской и Чувашской республик, а также Оренбургской области на общую сумму свыше 5,8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании части задолженности по бюджетным кредитам еще трем регионам. Принятое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов. Речь идет о Карачаево-Черкесской и Чувашской республиках, а также Оренбургской области. Общая сумма списания составит более 5,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что с начала года было списано 160,1 млрд рублей долгов 55 регионов.

Списать две трети задолженности российским регионам предложил в послании Федеральному собранию 2024 года президент России Владимир Путин. Шаг призван дать импульс региональному развитию.