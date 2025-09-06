Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" заявил, что поддерживает введение пилотного проекта по единой системе выплат зарплат учителям и призвал распространить систему на всю страну

МОСКВА, 6 сентября./ТАСС/. Педагог должен получать не менее 200% от средней зарплаты в регионе. Об этом ТАСС заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Мы считаем, что зарплата учителей должна быть равна не менее 200% от средней зарплаты в субъекте федерации. Если Росстат докладывает, что средняя зарплата у нас 100 тыс. рублей, значит, учителя должны получать 200 тыс. рублей. Причем 70% зарплаты должен быть оклад, без учета всяких там набавок", - сказал депутат.

Он заявил, что поддерживает введение пилотного проекта по единой системе выплат зарплат учителям и призвал распространить систему на всю страну.

Ранее во Владимирской и Сахалинской областях, а также Удмуртии стартовал пилотный проект по новой системе оплаты труда педагогов. В рамках эксперимента 70% заработной платы станет базовой частью, а оставшиеся 30% будут стимулирующими выплатами, которые будут устанавливать руководители образовательных учреждений.