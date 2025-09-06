Созданные с первого ВЭФ инвестпроекты на Дальнем Востоке привлекли 11 трлн рублей

Вице-премьер Виталий Савельев также подчеркнул, что транспортная доступность является одним из приоритетов для развития любого региона

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. На Дальнем Востоке за десять лет благодаря господдержке было разработано 3,7 тыс. инвестпроектов с привлечением около 11 трлн рублей, сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума вице-премьер Виталий Савельев.

"За 10 лет - этот форум у нас десятый с 2015 года, с помощью мер господдержки на Дальнем Востоке были разработаны 3700 инвестиционных проектов, которые позволили привлечь около 11 трлн рублей", - сказал он. По словам вице-премьера, это дало возможность создать более 164 тыс. дополнительных рабочих мест, и 1074 предприятий.

Савельев подчеркнул, что транспортная доступность является одним из приоритетов для развития любого региона, а тем более Дальнего Востока с учетом его площади. "Мы стараемся делать все возможное для того, чтобы развитие дальневосточного региона происходило динамично", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября в 07:00 мск.