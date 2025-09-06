В Приморье определили шесть приоритетов в развитии креативной экономики

Некоторые отрасли пока находятся в стадии становления и требуют особого внимания государства

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Шесть приоритетных для развития в Приморье секторов креативной экономики и четыре перспективных к развитию индустрии определили в регионе. Об этом ТАСС сообщила первый вице-губернатор Приморского края, председатель правительства региона Вера Щербина на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Креативная экономика является одним из ключевых драйверов развития Приморского края. Безусловно, мы планируем развивать все ее направления, но, в соответствии с разработанной методикой, мы предварительно выявили шесть основных приоритетов: "Гастрономия", "Архитектура и урбанистика", "Отдых и развлечения", "Мода и ювелирное дело", "Производство программного обеспечения", "Арт-индустрия". Вместе с тем, наблюдаем те индустрии, которые на данном этапе не могут показать такой динамики, но весьма перспективны. Среди них: "Реклама и пиар", "Кино", "Дизайн", "Исполнительские искусства", - сказала Щербина.

Она добавила, что некоторые отрасли пока находятся в стадии становления и требуют особого внимания государства. "Поэтому мы активно встречаемся с предпринимателями, проводим стратегические сессии для выявления основных запросов, проблемных точек и поиска вариантов их решения. Совместно разработанные предложения войдут в программу развития креативной экономики Приморского края", - добавила первый вице-губернатор.

Правительство региона предоставляет комплекс мер поддержки, направленных на стимулирование творческого потенциала, инноваций и устойчивого роста креативного сектора. Действуют пониженные налоговые ставки, гранты и субсидии, проводятся акселерационные программы, обеспечивается участие местных брендов в выставках на местном региональном и федеральных уровнях.

При формировании программы развития креативной экономики планируется заложить дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать увеличению выручки креативных организаций и достижению основной цели в увеличении вклада креативных индустрий в ВРП.

