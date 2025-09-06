Участники форума "Сильные идеи" представили свои проекты на ВЭФ-2025

Среди представленных проектов есть три инициативы в сфере образования, отметили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Участники форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, представили свои проекты, направленные на развитие социальной сферы, креативной экономики и технологического суверенитета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Форум ["Сильные идеи для нового времени"] в очередной раз демонстрирует, что самые сильные идеи рождаются на стыке технологий и реальных потребностей человека. Мы видим, как цифровые решения становятся средством развития человеческого капитала. Все больше внимания участники уделяют разработкам в сферах школьного образования и подготовки квалифицированных кадров. Важно, чтобы инновационные идеи, направленные на улучшение жизни, получали поддержку государства. КРДВ, как институт развития, предоставляет широкий набор инструментов для реализации проектов, включая преференциальные режимы ТОР, СПВ и АЗРФ", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора по социальному развитию КРДВ Гасана Гасанбалаева.

В пресс-службе уточнили, что среди представленных проектов - три инициативы в сфере образования. Среди них, например, соревновательная платформа для обучения студентов медицинских вузов и колледжей, медсестер и фельдшеров, молодых врачей, разработанная обществом специалистов медицинского образования. Цель проекта заключается в повышении качества подготовки специалистов за счет отработки клинических ситуаций и командного взаимодействия. Свою разработку для преподавателей представил также сервис "Сберобразование". Система позволяет при помощи ИИ анализировать уроки и создавать викторины.

Еще один образовательный проект презентовали в "Алгоритмике" - международную онлайн-школу программирования и математики для детей 6-18 лет, которая с 2024 года уже работает в Камчатском крае. Проект, направленный на развитие городской среды, представила компания "Реал-В" - платформу Navigio. Она представляет собой мобильное приложение с дополненной реальностью для AR-навигации, превращая каждый маршрут в экскурсию.

Среди других проектов, презентованных на ВЭФ, - сервис психологической помощи для ветеранов СВО и их семей "Кнопка". В пресс-службе АСИ уточнили, что по итогам его презентации первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил о готовности рассмотреть возможность выведения проекта "Кнопка" на федеральный уровень - идея будет изучена на заседании бюро Высшего совета партии "Единая Россия".

На презентации также представили проект строительства яхтенной инфраструктуры на 400 стояночных мест в Сахалинской области, разработка реестра креативных брендов для коммуникации с крупными корпоративными заказчиками, а также создание многофункциональных комплексов с элементами арт-пространств, вписанных в ландшафт и историю каждого региона.

Портрет лидера будущего на форуме СИНВ-2025

В АСИ также представили портрет участника форума "Сильные идеи для нового времени" в этом году. Так, в пресс-службе агентства уточнили, что порядка 60% участников - женщины, а каждый третий лидер входит в возрастную группу от 36 до 45 лет. Кроме того, 77% участников имеют высшее образование.

По словам заместителя генерального директора - директора по внешним и внутренним коммуникациям АСИ Анны Усачевой, участники форума представляют не просто идеи, а проработанные предложения с конкретными показателями. "Именно такие встречи, которые на регулярной основе организует АСИ, способствуют расширению контактов, появлению и реализации новых проектов, открывая им дорогу в жизнь. В системе ценностей АСИ - масштабный, объединяющий проект "Страну меняют люди". Наши лидеры являются именно такими людьми - настойчивыми и активными гражданами, которые уверены, что их региональная инициатива способна в ближайшем будущем превратиться в крупный федеральный проект", - цитирует пресс-служба агентства слова Усачевой.

О форуме

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.