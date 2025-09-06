Инициатива позволит муниципалитетам разграничивать земельные участки без прохождения процедуры согласования с Росимуществом

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Минимущества ДНР совместно с Росреестром разработали предложения об упрощении регистрации коммерческой земли в регионе, сообщил ТАСС и. о. министра имущественных и земельных отношений (МИЗО) республики Александр Дудник.

"Сейчас мы обсуждали следующим этапом на совещании с Росреестром и Росимуществом после земельных участков бытового назначения по земельным участкам для предпринимательства. Это большой следующий блок, которого очень ждут наши предприниматели. Это упростит оформление земельных участков под коммерческие объекты, - сказал Дудник. - Мы совместно с Росреестром разработали предложение, которое находится на согласовании в Росимуществе".

Он добавил, что сейчас согласование декларации по земельным участкам в Росимуществе занимает от месяца до полугода, после чего декларацию регистрирует Росреестр. "Наша инициатива позволит муниципалитетам разграничивать земельные участки без прохождения процедуры согласования с Росимуществом в рамках предложений, направленных на согласование", - заключил собеседник агентства, отметив, что механизм предполагается как модульный для всех регионов Донбасса и Новороссии.

В августе Дудник сообщил ТАСС об инициативе МИЗО ДНР по упрощению регистрации земель бытового назначения. По его словам, инициатива поможет снять нормативные препоны для оформления земли муниципалитетами.