Савельев заявил о стабильном развитии Восточного полигона

Сейчас начинается реализация третьего этапа расширения полигона, включающий строительство вторых Северомуйского, Кодарского, Кузнецовского тоннелей и моста через реку Амур, сообщил вице-премьер

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Восточный полигон железных дорог стабильно развивается, начинается третий этап его расширения. Об этом заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"Восточный полигон железных дорог стабильно развивается. В прошлом году мы достигли провозной способности 180 млн тонн. Сейчас приступаем к реализации третьего этапа расширения Восточного полигона, включающего строительство вторых Северомуйского, Кодарского, Кузнецовского тоннелей и моста через реку Амур", - сказал он.

По словам вице-премьера, это позволит к 2030 году перевозить по железной дороге уже 210 млн тонн. "Безусловно, потребуется значительное финансирование, в том числе из инвестпрограммы РЖД. Пока все это у нас в планах, и решение по строительству вторых тоннелей было принято", - сказал он.

6 июля 2013 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить подробный план-график дальнейших шагов по модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. В 2022 году РЖД объявили о завершении первого этапа развития Восточного полигона, в рамках которого общая провозная способность Транссиба и БАМа возросла до 144 млн тонн. Стоимость работ составила 520,5 млрд рублей. Второй этап программы был рассчитан до конца 2024 года. В 2025 году планировалось начать третий этап расширения. К 2030 году ожидается достижение провозной способности на Восточном полигоне в 210 млн тонн, а к концу 2032 года - 270 млн тонн.

Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября в 07:00 мск.