ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Более 16 млрд рублей выделено в этом году на субсидирование льготных авиаперевозок пассажиров на Дальнем Востоке, это позволит совершить перелеты 1,6 млн человек. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"В целом в этом году выделено более 16 миллиардов рублей субсидий, которые позволят перевезти 1 миллион 600 тысяч пассажиров. Для людей это будет дешевле и доступнее", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что существует три программы субсидирования перевозок в регионе. Речь идет о программах по полетам на Дальний Восток и в Калининград, прямых рейсах между регионами (минуя Москву), социально значимые полетах между субъектами Дальневосточного федерального округа.

Х Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме приняли участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 8 сентября в 07:00 мск.