Вице-премьер отметил, что они нравятся пассажирам

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Программа "плоских" тарифов на авиабилеты была продлена, потому что она нравится населению, заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума вице-премьер Виталий Савельев.

Он напомнил, что программа, предусматривающая продажу билетов на определенные рейсы по фиксированной цене, действует у "Аэрофлота" уже 10-й год. "Когда в свое время я начинал этот проект, мы думали, что он на 2 года, а дальше посмотрим. Но населению это понравилось, и мы продолжили эту историю. Это 10 млрд. рублей инвестиций в год, а если учесть, что "Аэрофлот" за 10 лет перевез более 11 млн. пассажиров по плоским тарифам, то это более 100 млрд рублей", - сказал Савельев.

Он отметил ,что с мая "Аэрофлот" летает по программе дополнительно в девять городов Дальневосточного федерального округа. "Такие меры позволяют населению Дальнего Востока чувствовать себя довольно уверенно, авиация является практически единственным видом транспорта, которая может доставить в любую точку жителей региона", - пояснил вице-премьер.

О ВЭФ

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября в 07:00 мск.