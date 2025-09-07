После окончания СВО планируется реализовать много совместных проектов, отметил председатель Государственного совета республики

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Экономики Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей взаимно дополняют друг друга в сферах туризма, сельского хозяйства, переработки, производства. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил ТАСС председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

"Херсонская область и Запорожье были традиционно очень органично сопряжены с Крымом, потому что это пограничные регионы. Было естественное разделение труда, сложенное еще с незапамятных времен. Например, в Запорожье идеальный климат для выращивания черешни, в Крыму - персики, виноград. <...> В Херсонской области очень серьезные бахчевые, раньше были целые центры, из Крыма туда ездили за ними. И выращивать их в Крыму не особо было целесообразно. С 2014 года у нас произошла перестройка, Крым очень много начал выращивать своих культур. Поэтому сейчас такое разделение естественное, здесь мы будем друг друга очень серьезно дополнять. Что касается промышленности, переработки, курортной сферы, тоже происходит взаимодополнение. Поэтому здесь мы регионы, которые можем очень много совместных проектов реализовывать", - сказал он.

Глава крымского парламента отметил, что в крымском Джанкое находится производство по переработке молока "Новатор" - крупнейший инвестор на юге России, который обеспечивает этой продукцией и новые территории - строить такой же завод в Новороссии, по его мнению, нецелесообразно. Однако, само сырье (молоко) Крым готов покупать у соседних регионов. "Закончится СВО, можно будет очень реализовывать много совместных проектов", - добавил Константинов.

