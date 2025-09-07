Это позволяет российской нефтяной отрасли обеспечивать рост добычи, заявил вице-премьер РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия в полном объеме выполняет условия сделки ОПЕК+. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам заседания восьми ведущих стран ОПЕК+.

"Мы исполняем свои обязательства в полном объеме - и с точки зрения компенсации, и с точки зрения наращивания объемов, которые были приняты в предыдущие периоды. Это позволяет нам, нашей нефтяной отрасли, обеспечивать рост добычи. Это положительно сказывается на нашей экономике и нефтяной отрасли в целом", - добавил он.

7 сентября восемь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти из-за благоприятных фундаментальных показателей рынка - на 137 тыс. б/с (к уровню сентября).