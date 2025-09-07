Президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани заявил, что в Индии традиционно принимают решения, исходя из национальных интересов и принципа стратегической автономии

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Решение продолжать закупать российскую нефть, несмотря на давление со стороны США, - часть долгосрочной стратегии Индии, страна твердо намерена придерживаться этого независимого курса. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заявил президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.

"Общий консенсус в Индии заключается в том, что наша позиция устойчива и останется таковой, если только не произойдут действительно фундаментальные изменения в глобальном контексте. Решение продолжать закупки ресурсов в России - это не временный шаг, а часть продуманной долгосрочной стратегии. И деловые круги, и государственные органы осознают ценность этих поставок для нашей экономики, а также понимают, что последовательность политики укрепляет доверие. При отсутствии серьезных изменений Индия намерена твердо придерживаться этого независимого курса - продолжая диверсифицировать импорт ресурсов и надежно защищать свои экономические интересы", - сказал Котвани.

Собеседник агентства добавил, что в Индии традиционно принимают решения, исходя из национальных интересов и принципа стратегической автономии. "Правительство и бизнес не пошли на уступки внешнему давлению, поскольку это означало бы отказ от суверенного права определять собственный курс. При этом очевидно, что аналогичные ожидания не предъявлялись к другим крупным импортерам российской энергии. Мы убеждены, что международное сотрудничество должно строиться на основе взаимного уважения. Индия не станет поступаться своими ключевыми интересами под действием односторонних требований", - заключил он.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Президент США Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.

