ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Пошлины США подтолкнули индийские компании к наращиванию объема торговли с Россией, с которой уже десятилетия выстраивались отношения на базе взаимного доверия. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани на полях Восточного экономического форума.

"Индийское деловое сообщество действительно приняло к сведению тарифные меры США и отреагировало на них диверсификацией партнерских связей. Мы всегда исходили из того, что нельзя полагаться лишь на один рынок, и недавние тарифы лишь подтвердили необходимость расширять торговые отношения. Естественно, компании стали уделять больше внимания другим надежным партнерам, в частности России, с которой мы на протяжении десятилетий выстраивали отношения взаимного доверия в ключевых сферах", - отметил Котвани.

Он подчеркнул, что решение наращивать торговые связи с Россией обусловлено "коммерческой логикой, поскольку Индия стремится к стабильным рынкам, взаимной выгоде и надежным цепочкам поставок, не зависящим от геополитической ситуации".

