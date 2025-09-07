По словам профессорп Федерального университета Рио-де-Жанейро, в бразильской администрации считают важным регулярно демонстрировать готовность БРИКС играть решающую роль в реформировании сложившейся системы международных отношений

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /ТАСС/. Руководство Бразилии будет и дальше поддерживать инициативы членов БРИКС по использованию национальных валют в торговле между странами блока. Поиск альтернативы международной системе передачи межбанковских платежей SWIFT также будет приоритетом Бразилиа во взаимодействии со странами сообщества, заявил ТАСС профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Роберту Сантус.

"Задача Бразилии, председательствующей в блоке до конца года, состоит в том, чтобы сформулировать общую позицию членов [объединения] против односторонней тарифной политики [президента США] Дональда Трампа и продолжить реализацию долгосрочных планов, озвученных на <...> саммите [БРИКС] в Рио-де-Жанейро [6-7 июля], с акцентом на создание международной платежной системы, альтернативной SWIFT", - отметил эксперт.

По его словам, в бразильской администрации считают важным регулярно демонстрировать готовность БРИКС играть решающую роль в реформировании сложившейся системы международных отношений. "Я жду от онлайн-саммита [БРИКС] демонстрации сплоченности и единства блока. Это покажет всему миру, что многосторонний подход возможен, если все участники переговоров уважают друг друга. Члены [объединения] могут доказать миру, что их политика гораздо более плодотворна и конструктивна, чем та, которую ведут Соединенные Штаты и Европейский союз", - заключил Сантус.

Саммит БРИКС в формате видео-конференц-связи пройдет 8 сентября по инициативе Бразилии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме подтвердил, что российский лидер Владимир Путин примет в нем участие. МИД Китая уже сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин также будет присутствовать на встрече. Известно также, что ЮАР представит лидер страны Сирил Рамапоса, а Индию - министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.