Большинство из них связано с развитием проектов в горнорудной отрасли

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Инвестиционные соглашения на сумму более 17 млрд рублей подписала делегация Чукотского автономного округа на Х Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Большинство из них касаются развития проектов в сфере горнорудной отрасли, также подписаны соглашения в туристической, цифровой сферах и другие, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Мы подписали несколько соглашений по геологоразведке, что будет способствовать развитию экономики Чукотки. Также подписаны соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с компаниями, которые в регионе уже работают. Они будут вкладывать средства в развитие городской среды, в развитие поселков, в те вопросы, которыми власти региона занимаются вместе с жителями. Общая сумма подписанных на ВЭФ-2025 соглашений - свыше 17 млрд рублей", - рассказали в правительстве Чукотки.

Х Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 3-6 сентября. Главная темой ВЭФ стала - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.