Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов также предложил ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предлагает перейти к ежеквартальной индексации пенсий в России и ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров. Об этом он заявил ТАСС, комментируя влияние инфляции на доходы этой категории граждан.

"Мое предложение, это предложение нашей партии, чтобы проводить индексацию ежеквартально для пенсионеров", - сказал он. По словам политика, пенсии необходимо индексировать с учетом реального роста цен и тарифов за каждые прошедшие три месяца.

Также Миронов напомнил о предложении СРЗП ввести 13-ю пенсию. "Ну пускай порадуют себя, порадуют внуков, потому что очень тяжело живется нашим пенсионерам, и вот 13-я пенсия была бы очень кстати", - сказал депутат. По его словам, такая поправка будет вновь внесена в Госдуму в осеннюю сессию.