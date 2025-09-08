По словам эксперта Китайского института международных исследований онлайн-форум поможет определить дальнейший путь управления мировой торговлей

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Саммит БРИКС в формате видео-конференц-связи (ВКС) сыграет важную роль как ответ на односторонние меры в области международной торговли. Такую точку зрения высказал эксперт Китайского института международных исследований Ван Юмин.

"Лидеры государств БРИКС и их страны-партнеры достигли четкого консенсуса по поводу решительного противодействия односторонним мерам, подрывающим многостороннюю торговую систему, - приводит высказывания эксперта газета Global Times. - Именно на основе такого взаимопонимания будет проведен этот видеосаммит, что имеет большое значение".

Как уточнил Ван Юмин, на фоне усиления глобального протекционизма и односторонних действий этот онлайн-форум "наметит путь для движения вперед в плане дальнейшего управления мировой торговлей". По мнению директора Центра исследований БРИКС и Группы двадцати при Китайском институте современных международных отношений Сюй Фэйбяо, которого цитирует то же издание, объединение должно обозначить позицию государств глобального Юга в ответ на проблемы, которые представляют угрозу.

"Однако это не означает, что [усилия] БРИКС направлены в отношении кого-либо, - подчеркнул он. - Как представитель глобального Юга, БРИКС занимает очень четкую позицию, которая подтверждает, что группа не нацелена против какой-либо третьей страны. Это организация взаимопомощи, платформа для сотрудничества, где ключевая роль отводится развитию".

Саммит БРИКС в формате ВКС пройдет 8 сентября по инициативе Бразилии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме подтвердил, что российский лидер Владимир Путин примет в нем участие. Председатель КНР Си Цзиньпин тоже присоединится к этой встрече на высшем уровне и, как сообщил ранее МИД Китая, "выступит с важной речью".