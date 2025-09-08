Всего на магистрали задействовано почти 6 тыс. строителей и 2 тыс. единиц строительной техники, отметил вице-премьер России

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. "Нацпроектстрой" развернул строительные работы на участке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Крупнейшая наша компания - "Нацпроектстрой", уже ведет строительные работы. Она полностью сейчас развернула работы на участке 7 этапа", - сказал он.

Как отметил Савельев, всего на магистрали задействовано почти 6 тыс. строителей и 2 тыс. единиц строительной техники.

О магистрали

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории 6 субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), Минска, Адлера и Рязани.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.

В августе в инфоцентре ВСМ сообщали, что 7 этап ВСМ Москва - Санкт-Петербург успешно прошел Главгосэкспертизу, в ближайшее время будет получено разрешение на строительство. Работы планировалось развернуть на участке в Московской области от Зеленограда до Высоково протяженностью 54,6 км. Это часть отрезка магистрали, где будет протестирован первый российский высокоскоростной поезд.

О форуме

