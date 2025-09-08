Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин добавил, что считает возможным снижение возраста ипотечного заемщика

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минстрой России рассматривает возможность введения дополнительных мер поддержки ипотеки в отдельных регионах РФ, в ближайшее время сообщит о них. Об этом рассказал в интервью "НЬЮМ ТАСС" министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в кулуарах X Восточного экономического форума.

"В целом мы сейчас отрабатываем вопросы кластеризации регионов, где будут обеспечены дополнительные меры поддержки. Я думаю, что в ближайшее время вы о них узнаете", - рассказал Файзуллин.

Отвечая на вопрос о минимальном возрасте покупателя жилья в кредит, он добавил, что считает возможным снижение возраста ипотечного заемщика.

"Да, почему нет? Ну если даже вот в 18 лет человек, например, в состоянии купить себе квартиру", - отметил министр.