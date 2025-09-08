Она войдет в состав генерирующего оборудования одной из крупнейших электростанций Ростовской области

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) произвела вторую серийную газовую турбину большой мощности ГТД-110М, сообщила госкорпорация.

После успешных испытаний агрегат поставлен для установки на объект, который будет обеспечивать электроэнергией юг России. "Турбина успешно прошла приемо-сдаточные испытания, которые подтвердили надежную работу всех систем, и направлена заказчику. ГТД-110М войдет в состав генерирующего оборудования одной из крупнейших электростанций Ростовской области. Первая турбина этого типа уже используется в составе ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае", - говорится в сообщении Ростеха.

Во время испытаний двигатель вышел на номинальную мощность 115 Мвт и подтвердил нужные для обеспечения надежной эксплуатации технические характеристики. Газовая турбина разработана и производится на предприятии "ОДК-Сатурн" (входит в состав ОДК).

"ГТД-110М в первую очередь ориентирована на внутренний рынок и призвана заменить зарубежные турбины. Первый серийный агрегат поставлен на ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае, где с октября 2024 года успешно решает задачи энергоснабжения юга страны. До конца года в наших планах производство еще одной турбины этого типа", - приводятся в сообщении слова гендиректора ОДК Александра Грачева.