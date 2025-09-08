Новые подлежащие строительству генерирующие объекты могут быть расположены в том числе и на территории Забайкальского края

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ готовит проект решения о проведении конкурсного отбора объектов строительства новой генерации мощностью до 1,05 ГВт в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири со сроком ввода к 2030 году. Объекты могут быть также расположены на территории Забайкальского края, сообщили ТАСС в Минэнерго РФ.

"В целях дальнейшего развития энергосистемы Сибири Минэнерго России готовит проект решения правительства Российской Федерации о проведении еще одного конкурсного отбора проектов строительства новой генерации на территории Юго-Восточной части ОЭС Сибири суммарным объемом до 1 050 МВт до 2030 года. При этом новые подлежащие строительству генерирующие объекты могут быть расположены в том числе и на территории Забайкальского края", - говорится в сообщении министерства.

В Минэнерго напомнили, что в 2024 году в целях покрытия растущего спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири были проведены два конкурсных отбора на сооружение новых генерирующих объектов. По их итогам были отобраны проекты суммарной мощностью 1,3 ГВт.

"Из них 460 МВт - это проект расширения расположенной на территории Забайкальского края Харанорской ГРЭС ПАО "Интер РАО" путем строительства двух новых энергоблоков по 230 МВт каждый с вводом в эксплуатацию до 1 июля 2029 года", - отметили в министерстве.