ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Работа по согласованию введения промышленного сбора сейчас идет с заинтересованными органами власти. Механизм будет распространяться как на производителей продукции, так и на импортеров, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

"Предложение о таком нововведении было озвучено сенаторами на встрече с председателем правительства. В настоящее время ведется работа по согласованию введения такого механизма с заинтересованными органами власти", - сказал министр.

Целями сбора является обеспечение промышленной безопасности страны, а также поддержка отечественных предприятий, отметил Алиханов.

"Важно учитывать, что промышленный сбор будет распространяться как на производителей промышленной продукции, так и на импортеров", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас крайне актуальным вопросом продолжает быть защита рынка, в частности обеспечение должного уровня поддержки российской продукции и ее возможности составить конкуренцию зарубежным аналогам. Одним из инструментов поддержки как раз может стать промышленный сбор.

Его ставки в отношении конкретных товаров, а также правила и порядок взимания будут определены актом правительства РФ.

"Об остальных подробностях, касающихся этих нововведений, говорить пока преждевременно", - заключил глава Минпромторга.

Ранее Алиханов сообщал, что Минпромторг прорабатывает введение промышленного сбора в некоторых особо важных отраслях промышленности. За счет взимаемых средств планируется пополнять фонды поддержки этих отраслей.

