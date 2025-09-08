Розничный спрос на ювелирные украшения в США уже долгое время остается стабильным, указал Павел Маринычев

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Алмазно-бриллиантовый рынок сейчас берет паузу, необходимую для адаптации к новым тарифным реалиям. По мере снижения интенсивности влияния триггеров нормализация рынка продолжится, сообщил в интервью ТАСС в рамках ВЭФ генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.

"Признаки разворота на рынке появились в начале этого года, а цены на бриллианты сегодня менее волатильны, чем в прошлом или позапрошлом годах. Сейчас рынок берет небольшую паузу, необходимую для адаптации к новым тарифным реалиям. По мере снижения интенсивности влияния триггеров нормализация рынка продолжится", - заявил Маринычев.

Он отметил, что розничный спрос на ювелирные украшения в США, крупнейшем рынке бриллиантов, уже долгое время остается стабильным.

"И в целом, рынок ювелирных украшений с бриллиантами в последние годы находится на более высоком уровне, чем в период до пандемии: $82-84 млрд против $76-78 млрд в 2018-2019 годах", - уточнил он.

Маринычев добавил, что по-прежнему есть фактор сезонности, когда летом спрос ослабевает, а также присутствуют геополитические факторы.

"В этом году дает о себе знать также неопределенность, связанная с тарифами США на продукцию из Индии, которая поставляет 90% всех бриллиантов в мире. Но именно конечный спрос на бриллиантовые украшения наряду с сокращением предложения алмазов имеет определяющее значение для всех звеньев алмазно-бриллиантового рынка", - уточнил он.