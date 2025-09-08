К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 2 914,38 пункта

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост индекса Мосбиржи на 0,38%, до 2 912,48 пункта, индекс РТС рос также на 0,38% - до 1 124,99 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 2 914,38 пункта (+0,45%), индекс РТС составлял 1 125,73 пункта (+0,45%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи поднимался на 4,9 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 11,45 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань ускорил рост и составлял 11,4625 рубля (+6,15 копейки).