Гендиректор "Алросы" не исключает двузначные темпы роста цен на алмазы

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Предложение на рынке алмазов будет сокращаться, что сместит баланс спроса и предложения в сторону дефицита и поддержит цены. Двузначные темпы роста цен на камни в ближайшие годы вполне возможны, заявил в интервью ТАСС в рамках ВЭФ генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.

Маринычев отметил, что о перспективах восстановления рынка в ближайшие два-три года говорят многие участники рынка и эксперты. "Мы уже видим постепенную нормализацию запасов во всех звеньях алмазно-бриллиантовой торговли", - уточнил он.

Гендиректор "Алросы" отметил, что предложение будет сокращаться, формируя предпосылки для смещения баланса спроса и предложения в сторону дефицита, поддерживая цены. "Так что двузначные темпы роста цен уже в ближайшие годы вполне возможны, в первую очередь на наиболее востребованные и дефицитные крупные камни", - сказал он.