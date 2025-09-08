В Кузбассе угольщики отложили реализацию каждого четвертого инвестпроекта

Инвестиции в отрасль сдерживают низкие мировые цены и слабый внешний спрос

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Низкие мировые цены и слабый внешний спрос сдерживают инвестиции в добычу угля, угольные компании Кемеровской области перенесли на более поздний срок реализацию каждого четвертого инвестиционного проекта. Такие данные приводятся в докладе "Региональная экономика", опубликованном на сайте Центрального банка РФ.

"Инвестиции в добычу угля сдерживали низкие мировые цены и слабый внешний спрос. Угледобывающие компании Кемеровской области перенесли на более поздний срок реализацию каждого четвертого инвестиционного проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом крупное угледобывающее предприятие в Хабаровском крае сообщило о высоком внешнем спросе на свою продукцию в странах Азии из-за меньшего, чем у сибирских компаний, логистического плеча. Эта компания в первом полугодии 2025 года увеличила инвестиции на 10%.

В Кемеровской области работает более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области. При этом за семь месяцев 2025 года угольщиками Кузбасса добыто 110,3 млн тонн угля, что на 7,4% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.