По данным Росалкогольтабакконтроля, показатель составил 45,1 млн дал

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Производство водки в России в январе - августе 2025 года снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 45,1 млн декалитров (дал), выпуск коньяка упал на 18,5% - до 4,85 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В общем производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России за указанный период сократилось на 10,7% и составило 104,39 млн дал. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 5,6% - до 67,13 млн дал, а выпуск слабоалкогольной продукции - на 88%, до 1 млн дал.

Выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 6,2%, до 11,4 млн дал. Производство других спиртных напитков сократилось на 4,2% - до 5,79 млн дал.

Рост производства также показали виноградные, игристые и ликерные вина. Так, выпуск виноградных вин вырос на 12%, до 23,87 млн дал, шампанских - на 12,9%, до 10,4 млн дал, ликерных - на 1,9%, до 841,5 тыс. дал.

Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало на 72,7% - до 50,4 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 63,2%, до 14,1 тыс. дал. В то же время выпуск плодовой алкогольной продукции упал на 80,9% - до 997,5 тыс. дал.