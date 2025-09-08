Самолет скоро начнет выполнять регулярные рейсы в Грузию и Израилm

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Второй обновленный пассажирский самолет Ту-214 поступил в парк авиакомпании Red Wings, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика. Самолет скоро начнет выполнять регулярные рейсы в Грузию и Израиль.

"Авиакомпания Red Wings приняла в эксплуатацию пассажирский самолет Ту-214 с бортовым номером RA-64549. Воздушное судно успешно прошло полный цикл мероприятий по восстановлению летной годности. Самолет получил сертификат летной годности и полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта", - говорится в сообщении.

Как рассказал директор департамента оперативного управления флотом Red Wings Андрей Волков, во время работ специалисты обновили ключевые системы самолета. Также была проведена полная диагностика и необходимая модернизация всех узлов и агрегатов.

Ту-214 - современный отечественный лайнер, способный перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5 200 километров.