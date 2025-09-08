Посол в РФ: поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев

Российские представители энергетического сектора приедут в Тегеран на следующей неделе для завершения переговоров по импорту газа, отметил Казем Джалали

ТЕГЕРАН, 8 сентября. /ТАСС/. Первый этап поставок российского газа в Иран начнется через несколько месяцев, в ближайшее время в Тегеран прибудет делегация из РФ для обсуждения вопроса цены. Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

"Российские представители энергетического сектора приедут в Тегеран на следующей неделе для завершения переговоров по импорту газа из России", - приводит его слова агентство Tasnim. Как отметил Джалали, все вопросы, кроме цены, уже решены.

По его словам, первый этап стартует "через несколько месяцев, но для второго и третьего потребуется инфраструктура". "И было решено, что инвестиции в создание инфраструктуры будет вкладывать Россия", - добавил посол.