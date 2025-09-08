По информации губернатора региона Владимира Сальдо, шесть автозаправочных комплексов официально переданы в пользование юридическому лицу

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Первые договоры аренды государственного имущества на бесконкурсной основе заключили в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Херсонской области впервые на исторических территориях заработал региональный порядок передачи государственного имущества без проведения торгов через Государственное автономное учреждение "Корпорация развития Херсонской области", - написал он.

По информации губернатора, в рамках действующего законодательства заключены первые договоры аренды, по которым шесть автозаправочных комплексов официально переданы в пользование юридическому лицу.

Глава региона отметил, что вовлечение государственного имущества в хозяйственный оборот позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления и обеспечить арендные платежи. "Регион получает дополнительные рабочие места, налоги и арендные платежи, а арендаторы - имущество на льготных условиях для реализации своих экономических проектов, особенно в условиях развития перспективных рынков сбыта", - добавил Сальдо.