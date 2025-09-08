В регионе автодилеры активнее использовали различные акции и скидки для стимулирования продаж

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Цены на легковые автомобили в Сибирском федеральном округе (СФО) в июне-августе снижались сильнее, чем в целом по РФ. Об этом сообщается в докладе "Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России".

"Цены на легковые автомобили в Сибири снижались сильнее, чем в целом по стране. Местные автодилеры активнее использовали различные акции и скидки для стимулирования продаж", - отмечается в докладе.

Автодилеры на фоне смягчения условий по автокредитам, действия госпрограмм и спецпредложений отметили небольшое оживление спроса, говорится документе. При этом запасы легковых автомобилей все так же превышают потребности рынка. В период июня-августа банки заметили некоторое оживление спроса на розничные кредиты, в том числе автокредиты на фоне небольшого снижения ставок и расширения условий программ льготного автокредитования.

В целом летом рост потребительской активности в СФО сохранился на уровне предыдущих трех месяцев, отмечают в ЦБ. Крупные сибирские торговые сети указывали на сдержанный спрос на продовольственные и непродовольственные товары. Средний рост цен в Сибири за последние три месяца был ниже общероссийского уровня. Ожидания бизнеса выросли, но остались ниже общероссийского показателя. По информации некоторых представителей сферы туризма, из-за высокой стоимости авиаперелетов и проживания увеличилось число отмен бронирования.