Средняя стоимость суток в гостиничном номере в этом летнем сезоне составила 10 116 руб. - на 7,1% дороже, чем годом ранее

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Дороже всего в России летом этого года стоило размещение в отелях категории "три звезды" в Адыгее, на Алтае, в Карелии, Севастополе и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Наиболее дорогое размещение в отелях "три звезды" наблюдалось этим летом в следующих регионах (средняя цена за сутки): Адыгея - 20 521 руб., Алтай - 17 105 руб., Карелия - 14 785 руб., Севастополь - 14 073 руб., Ленинградская область - 13 187 руб., Крым - 12 159 руб., Алтайский край - 12 142 руб., Краснодарский край - 12 054 руб.", - говорится в сообщении.

Также в топ вошли Новгородская область (11 283 рублей), Ставропольский край (10 841 рублей), Московская (10 441 рублей), Костромская (10 361 рублей) и Калининградская (10 312 рублей) области.

По данным РСТ, средняя стоимость одних суток в гостиничном номере в этом летнем сезоне составила 10 116 рублей - на 7,1% дороже, чем годом ранее. "При этом важно отметить, что снизившийся спрос подтолкнул отрасль к более сдержанному ценообразованию. На старте сезона средняя стоимость гостиничного номера на лето составляла 12 021 руб., то есть по итогам лета ее снижение составило почти 20%", - подчеркнул президент РСТ Илья Уманский.

Самые доступные цены на размещение этим летом фиксировались в трехзвездочных отелях Забайкальского края (2 978 рублей), Курганской (3 278 рублей), Ульяновской (4 053 рублей), Брянской (4 231 рублей), Рязанской (4 433 рублей) и Томской (4 501 рублей) областей, Мордовии (4 628 рублей), Ханты-Мансийского автономного округа (4 710 рублей), Оренбургской области (4 925 рублей) и Республики Марий Эл (4 969 рублей).