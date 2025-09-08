Средства направят на реализацию проектов по реконструкции и развитию индустриального парка "Т7" и создание технопарка "Омск диджитал", сообщил губернатор региона Виталий Хоценко

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Омская область получит в 2026 году из федерального бюджета порядка 700 млн рублей на создание и развитие техно- и индустриальных парков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

"Омская область получит в 2026 году 700 млн рублей из федерального бюджета на создание и развитие индустриальных парков и технопарков в соответствии с федеральным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", - сообщил Хоценко.

Он отметил, что Омская область из 25 регионов, подавших заявку на поддержку таких проектов, получит самое большое финансирование. Средства будут направлены на реализацию проектов по реконструкции и развитию индустриального парка "Т7" и создание технопарка "Омск диджитал". Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что проекты планируется реализовать в 2026 году.

Технопарк "Омск диджитал" площадью порядка 20 тыс. кв. метров будет размещен на территории бывшего завода имени Козицкого. Объем инвестиций оценивается в порядка 3 млрд рублей. Индустриальный парк "Т7" находится в Центральном округе Омска. В качестве резидентов планируется привлечь производителей климатической и сельскохозяйственной техники, светодиодных светильников и техники промышленного обогрева.