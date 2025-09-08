"Руспродсоюз": цены на свинину в РФ будут зависеть от себестоимости производства

Динамика цен также будет меняться исходя из баланса спроса и предложения, а также объемов экспорта продукции, отметил зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Динамика цен на свинину в России будет зависеть от себестоимости производства, баланса спроса и предложения, а также от объемов экспорта продукции. Об этом ТАСС сообщил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Ранее "Газета.Ru" со ссылкой на кандидата экономических наук, преподавателя Института международных экономических связей Сергея Суетина сообщила, что цены на свинину в российских магазинах вырастут на 5-10% до конца 2025 года по сравнению с текущими показателями.

"Дальнейшая динамика цен будет зависеть от себестоимости производства, баланса спроса и предложения, объемов экспорта продукции", - сказал Леонов.

По данным ассоциации, средние оптовые цены на свинину к августу 2025 года составили 209,6 рубля за кг, что на 1,3% выше показателя месяцем ранее, а также на 4,3% выше показателя на начало 2025 года.

В то же время средние розничные цены на свинину к сентябрю 2025 года составили 396,7 рубля за кг, что на 1,9% выше показателя по сравнению с прошлым месяцем на 8,5% выше показателя на начало года.