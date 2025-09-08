Такую динамику отметили на фоне опасений о снижении спроса на некоторые серии игрушки, пишет Bloomberg

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Акции китайской компании Pop Mart, производителя игрушек Labubu, по итогам торгового дня 8 сентября снизились на 7%, свидетельствуют данные торгов Гонконгской биржи.

Как пишет агентство Bloomberg, такая динамика отмечена на фоне опасений о снижении спроса на некоторые серии игрушки и фиксации прибыли инвесторами.

По итогам торгового дня акции Pop Mart упали на 7,11% - до 287,6 гонконгских долларов. 26 августа акции китайской компании установили исторический максимум и поднялись до 339,8 гонконгских долларов.

В Bloomberg отметили, что текущее падение акций стало самым значительным снижением бумаг компании за последние пять месяцев. Там добавили, что часть инвесторов решила зафиксировать прибыль после включения Pop Mart в основной индекс Гонконгской биржи - Hang Seng - и в Hang Seng China Enterprises, отражающий динамику китайских акций в Гонконге.

Опасения по поводу перспектив китайской компании появились после того, как в конце августа Pop Mart анонсировала новую мини-куклу Labubu и последующего снижения спроса на вторичном рынке. Bloomberg со ссылкой на данные китайской платформы перепродажи и торговли коллекционными игрушками Qiandao уточняет, что за последние три дня цены на куклы Labubu третьего поколения снизились на 4%, в то время как стоимость первых двух поколений в целом стабильна.

Labubu - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Китайская компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Labubu начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах.