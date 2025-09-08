Восстановление ритма рейсов "Аэрофлота" после ограничений занимает до трех суток

Генеральный директор группы Сергей Александровский отметил, что есть разработанные алгоритмы взаимодействия с аэропортами и согласованные сценарии

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Восстановление регулярного ритма авиарейсов после временных ограничений в аэропортах занимает от одних до трех суток в зависимости от масштабов введенных ограничений, сообщил журналистам генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский на полях прошедшего Восточного экономического форума.

"Восстановление регулярного ритма перевозок в зависимости от масштаба ограничений занимает от одних суток до трех суток. Мы достаточно эффективно научились работать с ограничениями и для нас это уже часть нашей деятельности", - рассказал он.

Александровский отметил, что есть разработанные алгоритмы взаимодействия с аэропортами и согласованные сценарии в зависимости от масштабов и длительности ограничений.

