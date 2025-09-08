Все важные системы "Аэрофлота" работают штатно после сбоя информсистем

Операционную деятельность стабилизировали в течение суток, отметил генеральный директор группы Сергей Александровский

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Все критически важные системы "Аэрофлота" после сбоя информационных систем работают штатно, обеспечивают наивысшую безопасность перевозок. Об этом сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский на полях прошедшего Восточного экономического форума.

"Операционную деятельность мы стабилизировали в течение суток. Все критически важные системы работают штатно и обеспечивают наивысшую безопасность перевозок", - сказал он.

Александровский отметил, что в момент сбоя производственная деятельность "просела" по масштабу не более чем во время ввода ограничений в аэропортах Шереметьево или Пулково в начале июля.

28 июля в "Аэрофлоте" сообщили, что в работе информационных систем произошел сбой. Тогда сообщалось о возможных перебоях в работе сервисов, а также о том, что в связи со сбоем ожидалась вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. 30 июля в авиакомпании сообщили, что полностью стабилизировали расписание полетов после сбоя.

