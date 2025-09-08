Для этого нужно выполнить поставленные цели, отметил генеральный директор группы Сергей Александровский

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" не исключает возможность выплаты дивидендов по итогам 2025 года при достижении целевых показателей, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский на полях прошедшего Восточного экономического форума.

"Если выполним те цели, которые перед собой ставим, не исключаю такой возможности", - сказал он.

О финансовой деятельности

Чистая прибыль "Аэрофлота" по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2024 года составила почти 22 млрд рублей против 29,5 млрд рублей убытка в 2023 году. При этом "Аэрофлот" закончил 2024 год с 55 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а в 2023 году убыток составлял 14 млрд рублей. В конце мая 2025 года совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов за 2024 год. На дивидендные выплаты направлено 20,9 млрд рублей, что составляет около 95% чистой прибыли компании по РСБУ.

Х Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме приняли участие свыше 8,4 тыс. человек из более 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

