Расходы растут опережающими темпами, указал генеральный директор группы Сергей Александровский

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" сохраняет прогноз по объему прибыли в 2025 году на уровне 2024 года, сообщил журналистам генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский на полях прошедшего Восточного экономического форума.

"Остается прогноз - получить прибыль на уровне прошлого года, хотя результат сложно будет достичь. Но тем не менее, пока сохраняем нашу цель остаться на уровне 2024 года", - сказал Александровский.

По его словам, расходы растут опережающими темпами. При этом доходы в 2025 году не увеличиваются так, как планировали ранее.

"В первую очередь видим рост стоимости аэропортовых услуг. Больше всего он заметен в новых вводимых аэропортах, которые были построены в последнее время, - там мы видим достаточно серьезную эскалацию стоимости. И по другим аэропортам рост тарифов не всегда на уровне инфляции", - добавил он.

По словам генерального директора, группа не все расходы может переложить "в билет", а это "единственный источник доходов".

"Напомню, что около 80% авиабилетов по внутренней сети мы реализуем ниже экономически обоснованного тарифа", - заключил он.

Чистая прибыль "Аэрофлота" по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2024 года составила почти 22 млрд рублей против 29,5 млрд рублей убытка в 2023 году. При этом "Аэрофлот" закончил 2024 год с 55 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а в 2023 году убыток составлял 14 млрд рублей. В конце мая 2025 года совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов за 2024 год в объеме 20,9 млрд рублей, что составляет около 95% чистой прибыли компании по РСБУ.

