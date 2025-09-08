По словам депутатов Госдумы от фракции, внедрение таких мер во всех населенных пунктах поможет снизить убытки от отключений для предпринимателей, а также сохранить экономическую активность

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Антон Ткачев и Сардана Авксентьева направили письмо главам регионов с предложением давать малым и средним предпринимателям бесплатный доступ к Wi-Fi, когда отключают интернет, если рядом есть государственные точки. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в последнее время во многих субъектах РФ в целях обеспечения безопасности граждан периодически отсутствует доступ интернету через мобильные устройства.

"Просим рассмотреть возможность предоставления доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в субъекте Российской Федерации, к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным) организациям и органам власти (в том числе на безвозмездной основе)", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что внедрение таких мер во всех населенных пунктах позволит снизить убытки от отключений для предпринимателей, а также сохранить экономическую активность.