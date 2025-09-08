Первый зампред комитета Госдумы по информполитике отметил, что перечень будет дополнятся новыми цифровыми платформами

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Операторы сотовой связи не могут вносить изменения в утвержденный Минцифры так называемый белый список онлайн-сервисов, которые должны быть доступны россиянам во время ограничений работы мобильного интернета. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия") со ссылкой на позицию министерства.

Депутат обратил внимание, что у клиентов некоторых операторов возникают трудности с доступом к отдельным сервисам, которые должны функционировать в период ограничений.

"Уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из "белого списка" какие-то позиции (или, наоборот, добавляет). Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех", - написал Горелкин в Max.

Парламентарий также напомнил, что этот список будет дополняться новыми сервисами. "Считаю, что в него обязательно нужно добавить сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане не теряли доступ к важной информации местного уровня", - отметил он.