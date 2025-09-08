Такая мера повысит экономическую эффективность транспортной системы и разгрузит дороги, сообщил мэр города Евгений Григорьев

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Якутска рассчитывают в 2026 году наладить работу двух новых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), на которых пассажиры пригородных маршрутов смогут пересесть на городские автобусы. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Якутска Евгений Григорьев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Одним из важных этапов транспортной реформы в Якутске является создание двух транспортно-пересадочных узлов в южной и северной частях Якутска. Отмечается, что эта мера повысит экономическую эффективность транспортной системы и разгрузит дороги от пробок.

"Задача сводится к тому, чтобы в 2026 году мы уже начали использовать транспортно-пересадочный узел в северной части Якутска - рядом с аэропортом и в южной части - возле Медцентра. Мы видим объективно, что пригородный автобус почти половину времени каждого рейса проводит внутри города, везя всего несколько пассажиров при полной загрузке из пригорода. То есть, большая часть людей выходит на границе городской черты. Соответственно, на пригородных маршрутах есть высокие неэффективные расходы на топливо, рабочее время, и это все накладывается на себестоимость, - сказал Григорьев. - Пригородные перевозки в наших условиях априори не могут быть прибыльными, и дополнительно уходят в минус из-за того, что у нас огромный простой внутри города. Поэтому мы не можем сделать проезд в пригороды дешевле, сейчас себестоимость проезда доходит до 200 рублей при стоимости проезда 80 рублей. Остальное прямо субсидируется из городского бюджета".

По его словам, в городской администрации идет оформление земельных участков на месте строительства ТПУ и подготовка документации. "В следующем году планируем установку ТПУ, по сути дела, это теплые остановки большой вместимости. Здесь люди будут пересаживаться на городские автобусные маршруты", - уточнил собеседник агентства.

В данный момент пригородные маршруты начинают движение из центра Якутска - автовокзала. "Собственником автовокзала является республика. Наше предложение такое: чтобы на месте автовокзала появился нужный городу социальный объект. Это может быть поликлиника, школа, детская школа искусств, или спортшкола", - уточнил он.

"Пригородные автобусные маршруты, как и во всех других крупных городах мира, должны доезжать не до центра города. Это не электричка, которая прибывает на центральный вокзал, и по пути не пересекается с другим наземным транспортом. Мы взвешенно подойдем к этому решению, - подчеркнул мэр. - Внедрение новой схемы движения позволит улучшить транспортное сообщение для жителей пригородов, автобусы будут чаще сможет ездить. И мы также считаем, что это даст возможность сдерживать или даже снизить стоимость проезда в пригороды".

