Правительство ФРГ продлило внешнее управление активами "Роснефти"

В министерстве экономики Германии отметили, что Федеральное сетевое агентство сохраняет контроль над Rosneft Deutschland и соответствующими долями в трех НПЗ - PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ продлило срок доверительного управления германскими активами "Роснефти" до 10 марта 2026 года. Об этом сообщило на своем сайте министерство экономики страны.

Срок внешнего управления истекал 10 сентября. "На основании закона об энергобезопасности ФРГ правительство распорядилось продлить до 10 марта 2026 года доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Тем самым Федеральное сетевое агентство сохраняет контроль над Rosneft Deutschland и соответствующими долями в трех НПЗ - PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге", - говорится в сообщении ведомства. В Минэкономики утверждают, что власти ФРГ этим шагом гарантируют энергоснабжение прежде всего федеральных земель Берлин и Бранденбург.

В министерстве заявили, что, по данным "Роснефти", "продажа Rosneft Deutschland активно прорабатывается". "Продажа была бы самым надежным с юридической точки зрения и, таким образом, самым быстрым путем для того, чтобы привлечь инвестиции в НПЗ и сохранить заводы в Германии", - утверждается в сообщении.

16 сентября 2022 года власти ФРГ передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. "Роснефть" в тот же день заявила, что это решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. В компании полагали, что передача под внешнее управление не имеет правовых оснований, поскольку выполнялись все обязательства вне зависимости от влияния политической обстановки.