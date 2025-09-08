После согласования президента на сделку доля будет доведена до 100%

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" получил согласование правкомиссии об одобрении сделки по приобретению 49% "Аэромара", при разрешении президента РФ Владимира Путина российская авиакомпания увеличит свою долю в этой компании до 100%. Об этом сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский на полях прошедшего Восточного экономического форума.

Aeromar ("Аэромар") осуществляет производство бортового питания. Ранее сообщалось, что через свою дочернюю компанию LSG Group Lufthansa в течение многих лет владела 49-процентной долей в Aeromar. Оставшийся 51-процентный пакет акций принадлежит авиакомпании "Аэрофлот".

"Получили согласование правкомиссии об одобрении сделки по приобретению 49% "Аэромара". После получения согласования президента на сделку наша доля будет доведена до 100%", - сказал Александровский.