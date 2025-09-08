Флот группы может увеличиться до 460 воздушных судов до 2030 года, отметил ее гендиректор Сергей Александровский

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" до конца текущего года хочет завершить обсуждение и подписать твердые контракты на 90 отечественных самолетов МС-21, сообщил журналистам гендиректор группы Сергей Александровский на полях прошедшего Восточного экономического форума.

"Есть уже подписанный твердый контракт на первые 18 машин. Активно обсуждаем условия следующего контракта на 90 самолетов. Хотели бы до конца года это обсуждение завершить и выйти на подписание твердых контрактов. Мы готовы, на нашей стороне точно никаких сдерживающих факторов", - сказал он.

Как отметил Александровский, флот группы может увеличиться до 460 воздушных судов до 2030 года. "Основной фактор этого увеличения - поставка отечественных воздушных судов. Пропорцию в целом, в горизонте до 2033-2035 годов, видим у себя порядка 50% - это отечественные воздушные суда", - уточнил он.

Ранее Александровский говорил, что "Аэрофлот" планирует до 2033 года получить 200 отечественных самолетов МС-21, причем поставки 108 лайнеров ожидаются до 2030 года.

МС-21 - отечественный проект ближне- среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам зарубежного производств. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Самолет рассчитан на полеты на расстояния до 5,1 тыс. км. Воздушное судно также может получить дальнемагистральную версию.

В Ростехе заявляли, что более 20 российских самолетов МС-21 разной степени готовности находятся на заводе "Объединенной авиастроительной корпорации" в Иркутске.