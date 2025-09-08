Глава Минэнерго США призвал Европу отказаться от газа и нефти из России

Крис Райт заявил, что вместо энергоносителей из РФ европейские страны должны закупать СПГ, бензин и другие продукты из ископаемого топлива из Соединенных Штатов

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Страны Европы должны отказаться от приобретения газа и нефти из России, если они хотят ужесточения американских санкций против Москвы. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил министр энергетики США Крис Райт.

"Если бы европейцы подвели черту и сказали: "Мы не будем больше покупать российский газ, не будем покупать российскую нефть". Повлияло бы это положительно на склонность США к большей агрессивности (в вопросах санкций - прим. издания)? Совершенно точно", - сказал Райт.

Он заявил, что вместо энергоносителей из РФ европейские страны должны закупать СПГ, бензин и другие продукты из ископаемого топлива из Соединенных Штатов. "С экономической точки зрения это хорошо для Европы. Все хотят иметь надежных поставщиков энергии из числа союзников, а не противников", - добавил министр.

4 сентября агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с участниками встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что европейским государствам следует прекратить покупать нефть у России.