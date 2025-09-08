Х5 восстановила закупку продукции Mars для поставки в "Пятерочку" и "Перекресток"

Возобновление сотрудничества стало результатом длительного и конструктивного переговорного процесса, отметили в компании

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Компания X5 Group возобновила закупки кондитерской продукции Mars для поставок в сети магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Х5 восстановила закупку кондитерской продукции Mars для поставки в сети "Пятерочка" и "Перекресток", - сказано в сообщении.

Возобновление сотрудничества стало результатом длительного и конструктивного переговорного процесса. Сторонам удалось согласовать условия, которые создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, указали в пресс-службе.

X5 Group в июле приняла решение остановить отгрузки продукции Mars, в том числе батончиков Snickers и Twix, в магазины "Пятерочка" и "Перекресток". Такой шаг был предпринят, как отмечалось в пресс-релизе ретейлера, "в связи с несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования".