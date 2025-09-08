Си Цзиньпин: торговые войны серьезно подрывают мировую экономику

Изменения в мире ускорили развитие, а гегемонизм, односторонность и протекционизм процветают, указал председатель КНР

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Развязываемые отдельными странами торговые и тарифные войны существенно подрывают мировую экономику. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в онлайн-формате.

"В настоящее время изменения в мире ускорили развитие, а гегемонизм, односторонность и протекционизм процветают. Отдельные страны одна за другой развязывают торговые и тарифные войны, которые серьезно подрывают мировую экономику и наносят серьезный ущерб правилам международной торговли", - приводит высказывания китайского лидера агентство Xinhua.

По его словам, в настоящее время странам БРИКС следует придерживаться духа открытости, терпимости и сотрудничества, совместно защищать многосторонность, а также поддерживать многостороннюю торговую систему.