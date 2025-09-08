Документ предусматривает информационный, организационный, экспертный и аналитический обмен информацией в сфере контроля за оборотом медицинских изделий и препаратов на рынке

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве подписано между Всероссийским научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники (ВНИИИМТ) Росздравнадзора и некоммерческой организацией "Амедэкс". Торжественное подписание состоялось в рамках пресс-конференции в ТАСС "Рынок красоты и здоровья: безопасность, контроль качества и борьба с контрафактом".

Соглашение предусматривает информационный, организационный, экспертный и аналитический обмен информацией в сфере контроля за оборотом медицинских изделий и препаратов на рынке красоты и здоровья РФ.

"Наши женщины самые красивые и больше всего заботятся о поддержании и сохранении красоты и молодости. Поэтому, конечно же, здесь злоупотреблений очень много. И очень хочется обезопасить женщин. Мы приглашаем к сотрудничеству всю нашу отрасль, наших коллег, поставщиков официального медицинского оборудования и препаратов для того, чтобы консолидировать наши базы и предоставить более полную информацию рынку и потребителям, где можно безопасно получить услугу. И мне кажется, что это достаточно инновационная инициатива", - сказала председатель ассоциации "Амедэкс" Ольга Златопольская.

В свою очередь генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники (ВНИИИМТ) Росздравнадзора Игорь Иванов добавил, что в РФ допускается обращение только зарегистрированных медизделий. "Недопустимо при использовании при оказании медицинской помощи использование незарегистрированных медицинских изделий, на сегодня на территории Российской Федерации зарегистрировано практически 40 тыс. различных медицинских изделий, в том числе для эстетической медицины, для пластической хирургии. Тем выше требования по качеству безопасности, которые сегодня предъявляются к таким медицинским изделиям", - рассказал он.

Также в ходе пресс-конференции сопредседатель ассоциации "Амедэкс" Ольга Грищенко уточнила, что такое объединение усилий необходимо для того, чтобы исключить возможность проблемы для бизнеса и государства. "Поскольку это здоровье нации и, более того, регулирование рынка это безопасность, это проблема экспертов и врачей. Крайне важен допуск к процедуре, к лучшим медицинским изделиям, к препаратам инъекционным. Поэтому это спрос, продиктованный уже не только бизнесом и не только пациентами и клиентами, а спрос уже всеобщего рынка", - отметила она.