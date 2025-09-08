Газопровод обеспечит сырьем "Мурманский СПГ" компании "Новатэк"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Строительство магистрального газопровода Волхов - Мурманск на 40 млрд куб. м газа в год, который обеспечит сырьем "Мурманский СПГ" компании "Новатэк", планируется завершить в 2031 году. Соответствующие сроки отражены в утвержденном правительством РФ комплексном плане развития инфраструктуры до 2036 года.

Годом начала строительства указан 2025 год.

В свою очередь завершение строительства системы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" запланировано в 2030 году. Ответственным исполнителем по обоим проектам назначен "Газпром".

Ранее президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" совместно с правительством РФ построить и запустить газопровод Волхов - Мурманск до 2030 года. Между Волховом и Мурманском планируется построить магистральный газопровод протяженностью более 800 км. Газопровод мощностью 40 млрд куб. м в год призван развить газотранспортную сеть северо-западных регионов РФ, обеспечить газом планируемый проект по производству сжиженного природного газа "Мурманский СПГ" и потребителей Карелии и Мурманской области.

Проект "Восточной системы газоснабжения" предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке России и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в европейской части страны. Его реализация обеспечит дополнительную надежность и гибкость поставок газа отечественным потребителям, откроет новые возможности для развития газификации регионов Сибири и Дальнего Востока.

Первый этап "Восточной системы газоснабжения" - газопровод Белогорск - Хабаровск, который станет перемычкой между трубопроводами "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток. В дальнейшем планируется подключение к Белогорск - Хабаровск газопроводов-отводов для газификации расположенных вдоль трассы Белогорска и Биробиджана. Кроме того, "Газпром" разрабатывает еще один участок, который соединит действующие газопроводы в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Томской области.